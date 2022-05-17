Міжбанк: курс долара впав на 3 копійки

18:37 12 серпня Київ, Україна

До закриття торгів на міжбанку долар втратив 3 копійки на обох операціях, євро просів на 4 копійки на купівлі і на 5 копійок на продажу.

Нагадаємо, 11 серпня торги завершилися в діапазоні 26,7750-26,7950 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,4204-31,4439 грн/євро, торги по рублю - 0,3628-0,3632 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,74-26,91 гривні. Євро купують по 31,25 гривні, продають по 31,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,83-26,95 гривні, євро - 31,40-31,55 гривні.