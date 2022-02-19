Міжбанк: курс валют на вечір 24 ​​травня

18:41 24 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар не змінив своїх позицій, євро піднявся на 9 копійок на покупці і продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4300-27,4500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4371-33,4615 грн/євро, торги по рублю - 0,3728-0,3732 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35-27,55 гривні. Євро купують по 33,25 гривні, продають по 33,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,40-27,55 гривні, євро - 33,17-33,40 гривні.