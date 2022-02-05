Курси НБУ: долар сьогодні 27,61 грн

Згідно з офіційним курсом Нацбанку, євро продовжує коливання в межах 10-12 копійок, долар відносно стабільний.
Офіційні курси валют Нацбанку на 17 травня:
Офіційні курси валют Нацбанку на 17 травня:
Долар США - 27,61 грн (мінус 1 коп.).
Євро - 33,47 грн (плюс 10 коп.).
Курси валют в банках і обмінниках 15 травня:
Долар США - 27,50/27,70 грн.
Євро - 33,15/33,50 грн.
Антирекорди гривні:
Долар США - 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
Євро - 35,66 грн (26 січня 2018 року).
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