Курси валют від НБУ на 18 березня. Гривня подешевшала

10:33 18 березень Київ, Україна

Сьогодні Національний банк України (НБУ) офіційно знизив вартість національної валюти на 0,04 грн щодо американського долара і на 0,02 грн - до євро. А ось на міжбанку гривня, навпаки, зросла в ціні.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2769,78 гривні (+0,0453 грн);

- 100 євро - 3298,53 гривні (+0,0221 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,73 гривні за долар, курс в покупці - до 27,71 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 33,02 гривні за євро.

Нагадаємо, минулого тижня Нацбанк не брав участі в роботі міжбанківського валютного ринку. При цьому тижнем раніше регулятор купив на міжбанку 20 млн доларів.

Також повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство S&P прогнозує курс гривні 29,5 за долар на кінець 2021 року.