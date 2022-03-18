Курси валют від Нацбанку на 17 червня: гривня пішла на спад

06:29 17 червня Київ, Україна

Недовгим виявилося зростання офіційного курсу національної валюти. Як свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку України, 17 червня гривня значно впаде в ціні. НБУ знизив курс гривні більш ніж на 10 копійок щодо долара і на 15 копійок щодо євро.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму майже за рік. У свою чергу курс євро зміцнився після падіння напередодні до мінімуму з серпня 2020 року.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2702,75 гривні (+0,1017 грн);

- 100 євро - 3277,22 гривні (+0,1556 грн).

А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 6 копійок - до 27,10 гривні за долар. Курс в покупці піднявся також на 6 копійок - до 27,02 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 7 копійок - до 32,85 гривні за євро.

Раніше Нацбанк назвав чотири чинники для зростання гривні. При цьому на національну грошову одиницю в першу чергу впливає нинішнє зростання цін на сировинних ринках.