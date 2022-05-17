Курси валют від Нацбанку: долар дешевшає, а євро дорожчає

06:29 13 серпня Київ, Україна

Згідно з опублікованими даними Національного банку України, в п'ятницю, 13 серпня, відбудеться незначне подорожчання євро. Долар же трохи подешевшає. Такі ж курси валют збережуться протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі, 14 та 15 серпня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 13 серпня:

Долар США - 26,76 грн (мінус 4 коп.).

Євро - 31,42 грн (плюс 1 коп.).

Курси валют в банках і обмінниках 13 серпня:

Долар США - 26,75/26,90 грн.

Євро - 31,25/31,60 грн.