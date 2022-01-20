Курси валют НБУ на 20 січня: євро подешевшав, долар - стабільний

Офіційний курс долара трохи знизився після того, як напередодні він виріс до максимуму за рік. А євро подешевшало після безперервного зростання з 5 січня.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у середу, 19 січня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2840,38 (-0,0063 грн);
– 100 євро – 3219,43 гривень (-0,1463 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу впав на 8 копійок – до 28,31 гривні за долар, у купівлі також знизився на 8 копійок – 28,29 гривні за долар. Курс євро у продажу впав на 15 копійок – 32,11 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2840,38 (-0,0063 грн);
– 100 євро – 3219,43 гривень (-0,1463 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу впав на 8 копійок – до 28,31 гривні за долар, у купівлі також знизився на 8 копійок – 28,29 гривні за долар. Курс євро у продажу впав на 15 копійок – 32,11 гривні за євро.
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