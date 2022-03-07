Курси валют Нацбанку на 9 червня

19:19 08 червень Київ, Україна

У середу євро трохи подорожчає, а ось долар продовжує нехай і незначне, але падіння.
 
Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 8 червня.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2717,64 гривні (-0,0159 грн);

- 100 євро - 3311,04 гривні (+0,0323 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 11 копійок, до 27,12 гривні за долар, курс в покупці - до 27,10 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок, до 33,04 гривні за євро.