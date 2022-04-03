Курси валют на завтра: долар виросте до 27,30 грн

Завтра, 8 липня, гривня трохи подешевшає, долар зміцнить свої позиції на 5 копійок.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 7 липня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2729,93 гривні (+0,0496 грн);
- 100 євро - 3229,1 гривні (+0,0287 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 4 копійки - до 27,27 гривні, в продажу - до 27,25 гривні. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок - до 32,18 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2729,93 гривні (+0,0496 грн);
- 100 євро - 3229,1 гривні (+0,0287 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 4 копійки - до 27,27 гривні, в продажу - до 27,25 гривні. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок - до 32,18 гривні за євро.
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