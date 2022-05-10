Курси валют на завтра: долар потроху росте

19:42 05 серпня Київ, Україна

Долар продовжує своє незначне зростання, він подорожчав на 3 копійки, а от євро навпаки - дешевшає, його ціна впала на 5 копійок.
 
Про це свідчать дані на сайті НБУ у четвер, 5 серпня.

Таким чином, офіційний курс долара виріс другий день поспіль, а євро знизився після зростання напередодні.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2690,94 гривні (+0,0301 грн);

- 100 євро - 3189,64 гривні (-0,0518 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара впав на 4 копійки - до 26,93 гривні за долар, в покупці знизився також на 4 копійки - до 26,91 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 20 копійок - до 31,87 гривні за євро.