Курси валют на завтра: долар і євро почали дорожчати

18:41 25 травень Київ, Україна

Завтра, 26 травня, євро різко подорожчає - відразу на 17 копійок, додасть в ціні і долар - всього 2 копійки.
 
Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 25 травня.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2745,53 гривні (+0,0272 грн);

- 100 євро - 3366,43 гривні (+0,1732 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 5 копійок до 27,50 гривні за долар, курс в покупці - до 27,48 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 13 копійок, до 33,68 гривні за євро.