Курси валют на завтра: долар і євро почали дорожчати

Завтра, 26 травня, євро різко подорожчає - відразу на 17 копійок, додасть в ціні і долар - всього 2 копійки.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 25 травня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2745,53 гривні (+0,0272 грн);
- 100 євро - 3366,43 гривні (+0,1732 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 5 копійок до 27,50 гривні за долар, курс в покупці - до 27,48 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 13 копійок, до 33,68 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2745,53 гривні (+0,0272 грн);
- 100 євро - 3366,43 гривні (+0,1732 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 5 копійок до 27,50 гривні за долар, курс в покупці - до 27,48 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 13 копійок, до 33,68 гривні за євро.
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