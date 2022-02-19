Курси валют на завтра, 18 лютого: гривня повернулася до зниження

У зв'язку з нестабільною ситуацією на українських кордонах і геополітичними іграми Росії, що продовжуються, як з Україною, так і із Заходом в цілому, курс гривні щодо євро і долара знову почав різко падати.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у четвер, 17 лютого.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
– 100 доларів США – 2830,00 гривень (+0,4244 грн);
– 100 євро – 3219,69 гривні (+0,2649 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 22 копійки, до 28,39 гривні за долар, курс купівлі - до 28,37 гривні за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки, до 32,24 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
– 100 доларів США – 2830,00 гривень (+0,4244 грн);
– 100 євро – 3219,69 гривні (+0,2649 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 22 копійки, до 28,39 гривні за долар, курс купівлі - до 28,37 гривні за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки, до 32,24 гривні за євро.
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