Курси валют на завтра, 18 лютого: гривня повернулася до зниження

18:45 17 лютий Київ, Україна

У зв'язку з нестабільною ситуацією на українських кордонах і геополітичними іграми Росії, що продовжуються, як з Україною, так і із Заходом в цілому, курс гривні щодо євро і долара знову почав різко падати.