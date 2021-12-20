Курси валют на понеділок, 5 квітня: долар дорожчає

Наступний тиждень почнеться з різкого стрибка долара, 5 квітня він подорожчає на 12 копійок.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в п'ятницю, 2 квітня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2795,55 гривні (+0,1231 грн);
- 100 євро - 32,8365 гривні (+0,1362 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 17 копійок, до 28,04 гривні за долар, курс в покупці до 28,01 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 19 копійок, до 32,95 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2795,55 гривні (+0,1231 грн);
- 100 євро - 32,8365 гривні (+0,1362 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 17 копійок, до 28,04 гривні за долар, курс в покупці до 28,01 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 19 копійок, до 32,95 гривні за євро.
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