Курси валют на понеділок, 24 січня

На початку наступного робочого тижня гривня щодо долара та євро зміцниться менш ніж на копійку.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у п'ятницю, 21 січня.
Таким чином офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після того, як він виріс до максимуму за рік. Євро також дешевшає третій день поспіль після безперервного зростання протягом двох тижнів. Але темпи зміцнення гривні сповільнилися.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2831,81 (-0,0055 грн);
– 100 євро – 3210,99 гривень (-0,0048 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу впав на 11 копійок – до 28,23 гривень за долар, у купівлі також просів на 11 копійок – 28,21 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 10 копійок – 32,04 гривні за євро.
Таким чином офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після того, як він виріс до максимуму за рік. Євро також дешевшає третій день поспіль після безперервного зростання протягом двох тижнів. Але темпи зміцнення гривні сповільнилися.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2831,81 (-0,0055 грн);
– 100 євро – 3210,99 гривень (-0,0048 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу впав на 11 копійок – до 28,23 гривень за долар, у купівлі також просів на 11 копійок – 28,21 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 10 копійок – 32,04 гривні за євро.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі