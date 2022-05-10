Курси валют на найближчі три дні, євро максимально впав в ціні

20:16 06 серпня Київ, Україна

Нацбанк на вечір п'ятниці встановив курси валют, які будуть актуальні протягом двох вихідних днів. Згідно з ними, долар і євро знову дешевшають.

Таким чином, офіційний курс долара впав після дводенного зростання, а євро подешевшав до річного мінімуму. Нижче курс був 22 липня 2020 року - 31,6719 гривні за євро.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2683,46 гривні (-0,1049 грн);



- 100 євро - 3167,56 гривні (-0,2208 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара впав на 11 копійок - до 26,82 гривні за долар, в покупці знизився також на 11 копійок - до 26,80 гривні за долар. Курс євро в продажу обвалився на 29 копійок - до 31,58 гривні за євро.