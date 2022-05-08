Курси валют на 5 серпня: долар і євро подорожчають

Долар і євро почали дорожчати, долар виріс в ціні на 7 копійок, євро - на 5.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 4 серпня.
Таким чином, офіційні курси долара і євро повернулися до зростання після невеликого зниження напередодні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2690,94 гривні (+0,0683 грн);
- 100 євро - 3194,82 гривні (+0,0569 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 9 копійок - до 26,97 гривні за долар, в покупці піднявся також на 9 копійок - до 26,95 гривні за долар. Курс євро в продажу підскочив на 3 копійки - до 32,07 гривні за євро.
Таким чином, офіційні курси долара і євро повернулися до зростання після невеликого зниження напередодні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2690,94 гривні (+0,0683 грн);
- 100 євро - 3194,82 гривні (+0,0569 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 9 копійок - до 26,97 гривні за долар, в покупці піднявся також на 9 копійок - до 26,95 гривні за долар. Курс євро в продажу підскочив на 3 копійки - до 32,07 гривні за євро.
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