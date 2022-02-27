Курси валют на 31 травня: євро подешевшав на 17 копійок

У понеділок, 31 травня, значно подешевшає євро, долар також втрачає свої позиції.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2750,04 гривні (-0,0256 грн);
- 100 євро - 3338,96 гривні (-0,1797 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 1 копійку, до 27,51 гривні за долар, курс в покупці - до 27,49 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок, до 33,46 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2750,04 гривні (-0,0256 грн);
- 100 євро - 3338,96 гривні (-0,1797 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 1 копійку, до 27,51 гривні за долар, курс в покупці - до 27,49 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок, до 33,46 гривні за євро.
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