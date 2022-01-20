Курси валют на 21 січня: долар подешевшав на 8 копійок

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Курси валют на 21 січня: НБУ другий день поспіль зміцнює гривню

Текст: Константин Катишев, 20 січня 2022, 18:38

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Курси валют на 21 січня: НБУ другий день поспіль зміцнює гривню

Фото: Прес-центр НБУ

Нацбанк встановив курси валют на 21 січня

Офіційний курс долара до гривні прискорив зниження після того, як він зріс до максимуму протягом року.

Національний банк України на п'ятницю, 21 січня, зміцнив курс гривні на 8 копійок по відношенню до долара та на 8 копійок до євро.

Долар та євро подешевшали на 8 копійок, на міжбанку долар виріс у купівлі та продажу на 3 копійки.

Про це свідчать дані на сайті НБУ у четвер, 20 січня.



Таким чином офіційний курс долара до гривні прискорив зниження після того, як він виріс до максимуму за рік.. А євро знижується другий день поспіль після безперервного зростання протягом двох тижнів.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2832,36 (-0,0802 грн);



– 100 євро – 3211,47 гривень (-0,0796 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу виріс на 3 копійки – до 28,34 гривень за долар, у покупці також піднявся на 3 копійок – 28,32 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 3 копійки – 32,14 гривні за євро.