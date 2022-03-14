Курси валют на 15 червня: курс долара впав нижче 27 гривень

06:30 15 червня Київ, Україна

Згідно з опублікованими на сайті Національного банку України даними, гривня продовжує зміцнювати свої позиції. Так, на вівторок, 15 червня, НБУ підняв офіційний курс національної валюти більш ніж на 4 копійки щодо долара і на 8,5 копійок щодо євро.

Таким чином, офіційний курс долара впав нижче 27 гривень вперше за 11 місяців. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року - 26,95 гривні за долар. У свою чергу курс євро знизився до мінімуму за 2,5 місяці. Нижче курс був лише 4 квітня - 32,70 гривні за євро.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2699,57 гривні (-0,0447 грн);

- 100 євро - 3270,53 гривні (-0,0852 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 11 копійок - до 26,93 гривні за долар. Курс в покупці впав також на 11 копійок - до 26,91 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок - до 32,64 гривні за євро.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк купив за тиждень 750 млн доларів. Це більше, ніж за останні пів року.