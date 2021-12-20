Курси НБУ на вечір четверга: гривня зміцнилася до долара на 11 копійок

Після зростання протягом кількох тижнів долар почав дешевшати, сьогодні він упав до позначки 27,10 грн. Євро також опустився у ціні.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у четвер, 9 грудня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2710,13 гривні (-0,1154 грн);
– 100 євро – 3067,73 гривні (-0,0925 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу знизився ще на 11 копійок – до 27,07 гривні за долар, у купівлі впав також на 11 копійок – 27,05 гривні за долар. Курс євро у продажу просів на 13 копійок – 30,59 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2710,13 гривні (-0,1154 грн);
– 100 євро – 3067,73 гривні (-0,0925 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу знизився ще на 11 копійок – до 27,07 гривні за долар, у купівлі впав також на 11 копійок – 27,05 гривні за долар. Курс євро у продажу просів на 13 копійок – 30,59 гривні за євро.
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