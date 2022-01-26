Курси НБУ на 27 січня: гривня максимально впала в ціні за останні чотири роки

Завтра, 27 січня, долар і євро продовжують дорожчати, вони досягли свого максимуму за останні кілька років.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у середу, 26 січня.
Таким чином офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за чотири роки. Вище курс був лише 25 січня 2018 року – 28,86 гривень. У свою чергу, євро піднявся до максимуму з початку липня 2021 року.. Вище курс був лише 4 липня – 32,52 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
– 100 доларів США – 2879,84 (+0,1326 грн);
– 100 євро – 3248,03 гривень (+0,1782 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу піднявся на 9 копійок – до 28,82 гривень за долар, у купівлі також зріс на 9 копійок – 28,80 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 13 копійок – 32,52 гривні за євро.
Таким чином офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за чотири роки. Вище курс був лише 25 січня 2018 року – 28,86 гривень. У свою чергу, євро піднявся до максимуму з початку липня 2021 року.. Вище курс був лише 4 липня – 32,52 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
– 100 доларів США – 2879,84 (+0,1326 грн);
– 100 євро – 3248,03 гривень (+0,1782 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу піднявся на 9 копійок – до 28,82 гривень за долар, у купівлі також зріс на 9 копійок – 28,80 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 13 копійок – 32,52 гривні за євро.
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