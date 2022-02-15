Курси НБУ на 16 лютого: долар та євро подешевшали

Національний банк України на середу, 16 лютого, зміцнив курс гривні майже на 30 копійок по відношенню до долара та на 30 копійок до євро.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційні курси долара та євро до гривні повернулися до зниження після суттєвого зростання напередодні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2824,24 (-0,2931 грн);
– 100 євро – 3202,83 гривень (-0,2981 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу впав на 28 копійок – до 28,23 гривні за долар, у купівлі також подешевшав на 28 копійок – 28,21 гривні за долар. Курс євро у продажу впав на 31 копійку – 31,96 гривні за євро.
Таким чином, офіційні курси долара та євро до гривні повернулися до зниження після суттєвого зростання напередодні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2824,24 (-0,2931 грн);
– 100 євро – 3202,83 гривень (-0,2981 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу впав на 28 копійок – до 28,23 гривні за долар, у купівлі також подешевшав на 28 копійок – 28,21 гривні за долар. Курс євро у продажу впав на 31 копійку – 31,96 гривні за євро.
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