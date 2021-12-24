Курси НБУ на 16 квітня: долар і євро дешевшають

19:35 15 квітень Київ, Україна

Завтра гривня зміцнить свої позиції як щодо долара, так і щодо євро. Чого не скажеш про міжбанківський курс, там гривня дешевшає.
 
Про це свідчать дані на сайті НБУ в четвер, 15 квітня.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2782 гривні (-0,08 грн);

- 100 євро - 3317 гривень (-0,005 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 9 копійок, до 28,00 гривень за долар, курс в покупці - 27,98 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 15 копійок, до 33,52 гривні за євро.