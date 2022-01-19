Курси НБУ на середу, 19 січня - гривня оновила рекорд

Національний банк України на середу, 19 січня, знизив курс гривні майже на 29 копійок по відношенню до долара та на 28 копійок до євро.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 18 січня.
Таким чином офіційний курс долара виріс до максимуму за рік. Вище курс був лише 5 січня 2021 року – 28,4310 гривень за долар. У свою чергу, євро піднявся до максимуму з липня 2021 року.. Вище курс був лише 14 липня – 32,3720 гривень за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
– 100 доларів США – 2841,00 (+0,2881 грн);
– 100 євро – 3234,06 гривень (+0,2829 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу виріс на 1 копійок – до 28,399 гривень за долар, у покупці також піднявся на 11 копійок – 28,37 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 1 копійку – 32,26 гривні за євро.
Таким чином офіційний курс долара виріс до максимуму за рік. Вище курс був лише 5 січня 2021 року – 28,4310 гривень за долар. У свою чергу, євро піднявся до максимуму з липня 2021 року.. Вище курс був лише 14 липня – 32,3720 гривень за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
– 100 доларів США – 2841,00 (+0,2881 грн);
– 100 євро – 3234,06 гривень (+0,2829 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу виріс на 1 копійок – до 28,399 гривень за долар, у покупці також піднявся на 11 копійок – 28,37 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 1 копійку – 32,26 гривні за євро.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі