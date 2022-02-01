Курси Нацбанку на 14 травня: долар стабільний, євро дешевшає

Згідно з офіційним курсом, євро продовжує дешевшати, долар залишився практично на тому ж рівні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2762,73 гривні (-0,0045 грн);
- 100 євро - 3337,38 гривні (-0,1215 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 0,5 копійок, до 27,63 гривні за долар, курс в покупці - до 27,61 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку, до 33,42 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2762,73 гривні (-0,0045 грн);
- 100 євро - 3337,38 гривні (-0,1215 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 0,5 копійок, до 27,63 гривні за долар, курс в покупці - до 27,61 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку, до 33,42 гривні за євро.
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