Курси на 6 травня: євро втратив в ціні відразу 23 копійки

Після тривалих вихідних днів, гривня зміцнила свої позиції, особливо щодо євро - він подешевшав відразу на 23 копійки.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 5 травня.
Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів. А євро наблизився до курсу 33 гривні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2773,39 гривні (+0,0009 грн);
- 100 євро - 3327,51 гривні (-0,2361 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 7 копійок - 27,74 гривні за долар у продажу. Курс в покупці знизився також на 7 копійок - до 27,71 гривні за долар. Євро в продажу подешевшав на 30 копійок - 33,27 гривні за євро.
Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів. А євро наблизився до курсу 33 гривні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2773,39 гривні (+0,0009 грн);
- 100 євро - 3327,51 гривні (-0,2361 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 7 копійок - 27,74 гривні за долар у продажу. Курс в покупці знизився також на 7 копійок - до 27,71 гривні за долар. Євро в продажу подешевшав на 30 копійок - 33,27 гривні за євро.
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