Курс валют в Україні на вечір 6 квітня

20:19 06 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку євро кинувся вгору, набравши 4 копійки на покупці і 5 копійок на продажу, долар впав на 4 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8400-27,8600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8623-32,8831 грн/євро, торги по рублю - 0,3645-0,3649 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70-27,90 гривні. Євро купують по 32,60 гривні, продають по 32,98 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,73-27,80 гривні, євро - 32,63-32,75 гривні.