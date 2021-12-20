Курс валют в Україні на вечір 22 березня

20:29 22 березень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку долар впав на 3 копійки на купівлі і 2 копійки на продажу, євро виріс на 7 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7000-27,7150 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9186-32,9365 грн/євро, торги по рублю - 0,3707-0,3711 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60-27,79 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,10 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,55-28,50 гривні, євро - 32,70-33,00 гривні.