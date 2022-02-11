Курс валют в Україні на вечір 11 лютого

19:57 11 лютий Київ, Україна

До закриття торгів на міжбанку валюти покращили свої позиції: долар додав 10 копійок, а євро виріс на 13 копійок на обох операціях.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,85-28,09 грн. Євро купують за 31,70 грн, продають по 32,05 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 28,00-28,10 грн, а євро по 31,85-32,00 грн.



