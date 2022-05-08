Курс валют в Україні на 4 серпня

12:13 04 серпня Київ, Україна

До відкриття міжбанку курс долара не зрушив з місця, євро додав 2 копійки на покупці і 3 копійки на продажу.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,8600-26,8800 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,8801-31,8931. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3668-0,3674.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80-27,00 гривень. Євро купують по 31,70 гривні, продають по 32,03 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,91-27,00 гривень, євро - 31,71-31,85 гривні.