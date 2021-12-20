Курс валют в Україні на 30 березня

11:21 30 березень Київ, Україна

До відкриття міжбанку долар впав на 1 копійку на обох операціях, євро просів на 10 копійок в покупці і на 15 копійок в продажу.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,9450-27,9650 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,9080-32,9887. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3678-0,3682.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-28,00 гривні. Євро купують по 32,70 гривні, продають по 33,00 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,81-27,89 гривні, євро - 32,60-32,90 гривні.