Курс валют в Україні на 31 грудня 2021 року

14:21 31 грудень Київ, Україна

31 грудня долар курс купівлі готівкового долара в українських банках становив 27,16 грн (зростання на 6,85 коп.), продажу 27,44 грн (зростання на 11,85 коп.).

Мінімальний курс купівлі долара у банках становив 27,1 грн, максимальний – 27,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 27,34 грн., максимальний – 27,55 грн.



Середній курс купівлі євро зріс на 2,65 коп. та складає 30,5565 грн. Середній курс продажу виріс на 10,5 коп. та становить 31,049 грн. Мінімальний курс покупки для євро склав 30,4 грн., максимальний – 30,75 грн.. Для продажу мінімальний курс – 30,9 грн., максимальний – 31,25 грн.



Середній курс купівлі 10 російських рублів знизився на 2 коп. та становить 3,28 грн. Середній курс продажу зріс на 0,3 коп.. - До 3,769 грн. Мінімальний курс готівкової покупки, пропонований банками – 2 грн. за 10 російських рублів, максимальний – 3,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 3,7 грн., максимальний – 3,9 грн.