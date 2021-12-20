Курс валют в Україні на 19 березня

12:48 19 березень Київ, Україна

До відкриття міжбанківського валютного ринку долар не змінив свої позиції, євро виріс на 5 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,6850-27,7000 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,9977-33,0156. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3732-0,3735.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60-27,80 гривні. Євро купують по 32,80 гривні, продають по 33,15 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,60-27,70 гривні, євро - 32,80-33,00 гривні.