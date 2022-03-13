Курс валют від Нацбанку на 14 червня і зростання гривні

В Україні помітно пожвавився курс гривні. Як повідомив на своєму сайті Національний банк України, на сьогодні, 14 червня, офіційний курс національної валюти до американського долара виріс на 6 копійок, а щодо євро - на 19 копійок.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2704,04 гривні (-0,0664 грн);

- 100 євро - 3279,05 гривні (-0,1985 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 8 копійок - до 27,04 гривні за долар, в покупці - до 27,02 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 27 копійок - 32,76 гривні за євро.

Як повідомлялося, за підсумками травня гривня зміцнилася на 1%. Курс долара минулого місяця знизився через те, що на валютному ринку пропозиція перевищувала попит.