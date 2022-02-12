Курс валют Нацбанку: долар відновив зростання

06:33 21 травень Київ, Україна

Курс долара виріс як в офіційному Нацбанку , так і на міжбанківському валютному ринку, євро також незначно підняв свої позиції.



Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як він просів до мінімуму за майже дев'ять місяців. У свою чергу курс євро виріс після зниження напередодні.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2746,65 гривні (+0,0499 грн);



- 100 євро - 3351,74 гривні (+0,0294 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 6 копійок - 27,49 гривні. Курс в покупці піднявся також на 6 копійок - до 27,47 гривні за долар. Євро в продажу виріс на 2 копійки - 33,55 гривні за євро.