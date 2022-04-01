Курс валют на вечір 5 липня

19:24 05 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти кинулися вниз: долар просів на 2 копійки в покупці і на 3 копійки в продажу, євро втратив 4 копійки на покупці і 5 копійок на продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3200-27,3500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,4215-32,4544 грн/євро, торги по рублю - 0,3727-0,3733 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20-27,43 гривні. Євро купують по 32,16 гривні, продають по 32,50 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,15-27,30 гривні, євро - 32,15-32,40 гривні.