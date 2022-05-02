Курс валют на вечір 30 липня

19:37 30 липня Київ, Україна

Закриття міжбанку ознаменувалося падінням валют: долар просів в ціні на 4 копійки в покупці і в продажу, євро втратив 6 копійок на покупці і 5 копійок на продажу.

Нагадаємо, 29 липня торги завершилися в діапазоні 26,8600-26,8800 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,9150-31,9388 грн/євро, торги по рублю - 0,3665-0,3669 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80-26,97 гривні. Євро купують по 31,70 гривні, продають по 32,03 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,86-27,00 гривень, євро - 31,65-31,90 гривні.