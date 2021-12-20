Курс валют на вечір 26 березня: міжбанк, готівковий і «чорний» ринки

21:01 26 березень Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку курс долар залишився без змін, євро виріс на 1 копійку на купівлі і на 3 копійки на продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9900-28,0100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9918-33,0097 грн/євро, торги по рублю - 0,3694-0,3698 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,85-28,05 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,10 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,80-28,00 гривні, євро - 32,75-34,20 гривні.