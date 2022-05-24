Курс валют на вечір 19 серпня

19:01 19 серпня Киев, Украина

До закриття торгів на міжбанку долар виріс на 5 копійок на покупці і на продажу, євро додав 12 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, 18 серпня торги завершилися в діапазоні 26,6050-26,6250 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,1757-31,1991 грн/євро, торги по рублю - 0,3610-0,3616 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,60-26,79 гривні. Євро купують по 31,02 гривні, продають по 31,35 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,75-26,85 гривні, євро - 31,02-31,30 гривні.