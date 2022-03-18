Курс валют на вечір 16 червня

18:59 16 червня Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти продовжили зростання: долар додав 9 копійок на купівлі і на продажу, євро виріс на 10 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9900-27,0100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,7388-32,7631 грн/євро, торги по рублю - 0,3741-0,3745 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,90-27,10 гривні. Євро купують по 32,50 гривні, продають по 32,85 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,00-27,10 гривні, євро - 32,65-32,80 гривні.