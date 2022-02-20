Курс валют на міжбанку у вівторок, 25 травня

12:21 25 травень Київ, Україна

До відкриття міжбанку долар просів на 1 копійку на купівлі і продажу, євро набрав 6 копійок на покупці і 5 копійок на продажу.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,4350-27,4550 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5283-33,5527. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3722-0,3726.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35-27,55 гривні. Євро купують по 33,25 гривні, продають по 33,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,40-27,50 гривні, євро - 33,25-33,42 гривні.