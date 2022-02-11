Курс валют на міжбанку увечері 19 травня

19:28 19 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар втратив свої позиції, втративши 9 копійок на купівлі і на продажу, євро додав 2 копійки на покупці і 1 копійку на продажу.

Нагадаємо, 18 травня торги завершилися в діапазоні 27,4050-27,4250 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 33,4697-33,4941 грн/євро, торги по рублю - 0,3715-0,3721 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35-27,55 гривні. Євро купують по 33,25 гривні, продають по 33,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,49-27,58 гривні, євро - 33,20-33,50 гривні.