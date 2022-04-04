Курс валют на міжбанку в середу, 7 липня

11:45 07 липня Київ, Україна

До відкриття міжбанку долар виріс на 2 копійки на обох операціях, євро піднявся на 1 копійку на купівлі, у продажу не змінився.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2900-27,3100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,2867-32,3100. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3703-0,3707.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15-27,35 гривні. Євро купують по 32,10 гривні, продають по 32,45 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,19-27,30 гривні, євро - 32,20-32,30 гривні.