Курс валют на міжбанку в середу, 31 березня

12:54 31 березень Київ, Україна

До відкриття міжбанківського валютного ринку долар і євро просіли на 2 копійки на обох операціях.



Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8450-27,8650 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,6343-32,6577. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3656-0,3662.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70-27,90 гривні. Євро купують по 32,40 гривні, продають по 32,80 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,75-27,83 гривні, євро - 32,42-32,75 гривні.