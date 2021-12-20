Курс валют на міжбанку в середу, 17 березня

12:50 17 березень Київ, Україна

До відкриття міжбанківського валютного ринку долар впав на 2 копійки на купівлі і продажу, євро подешевшав на 6 копійок, а в продажу - на 7 копійок.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,7400-27,7600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,0327-33,0566. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3814-0,3818.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60-27,85 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,15 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,66-27,75 гривні, євро - 32,85-33,08 гривні.