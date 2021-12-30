Курс валют на міжбанку на вечір 21 квітня

19:31 21 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку курс валют пішов вгору: долар набрав 6 копійок на покупці і 7 копійок на продажу, євро додав 3 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0000-28,0200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,6784-33,7024 грн/євро, торги по рублю - 0,3650-0,3654 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,90-28,08 гривні. Євро купують по 33,45 гривні, продають по 33,80 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,96-28,10 гривні, євро - 33,51-33,65 гривні.