Курс валют на міжбанку 13 квітня

11:19 13 квітень Київ, Україна

До відкриття міжбанку євро просів на 5 копійок на покупці і на продажу, долар виріс на 2 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,9400-27,9600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,2800-33,3000. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3612-0,3615.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-28,02 гривні. Євро купують по 32,95 гривні, продають по 33,35 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,84-27,95 гривні, євро - 33,03-33,20 гривні.