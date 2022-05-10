Курс валют на 6 серпня: євро і долар втрачають позиції

12:50 06 серпня Київ, Україна

До відкриття міжбанку валюти "за традицією" пішли вниз: долар впав на 3 копійки на продажу та купівлі, євро втратив 7 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,9100-26,9300 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,8560-31,8770. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3676-0,3682.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85-27,05 гривні. Євро купують по 31,65 гривні, продають по 32,00 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,90-27,00 гривні, євро - 31,55-31,80 гривні.