Курс валют на 30.11.2021: зростання долара та євро не зупиняється

Національний банк України оновив курс валют на 30 листопада 2021 року.
Курс валют на 30.11.2021: Іноземна валюта зміцнює позиції. Долар та євро стабільно зростають
- 100 доларів США – 2717 грн (27,17 за долар, +7 коп.);
- 100 євро – 3064 грн (30,64 за євро, +7 коп.);
- 100 російських рублів – 36,4 грн (3,64 за 10 рублів, +5 коп.);
- 100 польських злотих – 652 грн (6,52 за злотий, +4 коп.).
Повна інформація знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті НБУ.
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