Курс валют на 20 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

18:47 20 грудень Київ, Україна

До закриття торгів на міжбанку, долар не змінив своїх позицій, євро ж додав 12 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15-27,32 грн. Євро купують за 30,50 грн, продають по 30,88 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,17-27,25 грн, а євро по 30,55-30,65 грн.